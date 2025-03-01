BuriMarket Интернет-магазин товаров

🔗 Сайт: burimarket.uz
Я участвовал в разработке этого интернет-магазина, создавая удобный и интуитивно понятный интерфейс для пользователей. BuriMarket — это платформа, где можно легко выбирать и заказывать различные товары.
Frontend-разработка:
1) Адаптивный и современный дизайн
2) Использованы React, Vite, Tailwind CSS для высокой скорости работы
3) Оптимизированная верстка под мобильные и десктопные устройства
Функционал:
1) Каталог товаров с удобной навигацией
2) Фильтрация и поиск по категориям
3) Корзина и процесс оформления заказа
4) Интерактивный UI и плавные анимации
Оптимизация:
1) Улучшенная скорость загрузки за счет оптимизации кода
2) SEO-настройки для лучшей индексации в поисковиках
3) Lazy Loading для изображений
Проект был выполнен с акцентом на удобство пользователей и высокую производительность. Если вам нужен качественный интернет-магазин — свяжитесь со мной!