BuriMarket Интернет-магазин товаров

🔗 Сайт: burimarket.uz

Я участвовал в разработке этого интернет-магазина, создавая удобный и интуитивно понятный интерфейс для пользователей. BuriMarket — это платформа, где можно легко выбирать и заказывать различные товары.

Frontend-разработка:

1) Адаптивный и современный дизайн

2) Использованы React, Vite, Tailwind CSS для высокой скорости работы

3) Оптимизированная верстка под мобильные и десктопные устройства

Функционал:

1) Каталог товаров с удобной навигацией

2) Фильтрация и поиск по категориям

3) Корзина и процесс оформления заказа

4) Интерактивный UI и плавные анимации

Оптимизация:

1) Улучшенная скорость загрузки за счет оптимизации кода

2) SEO-настройки для лучшей индексации в поисковиках

3) Lazy Loading для изображений

Проект был выполнен с акцентом на удобство пользователей и высокую производительность. Если вам нужен качественный интернет-магазин — свяжитесь со мной!