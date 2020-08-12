Cappi

Добавлена
5 лет назад
177 просмотров
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Служба приготовления и доставки еды

https://cappi.od.ua/

Используемые технологии:

  • CMS OpenCart
  • jQuery;
  • Framework Bootstrap 4
Этапы работ:

  • Разработка технического задания;
  • Разработка маркетинговой стратегии;
  • Проектирование интерфейса;
  • Разработка дизайна;
  • Верстка;
  • Написание Front-end части;
  • Тестирование сайта;
  • SEO оптимизация;
  • Техническая поддержка
Над проектом работали:

  • Project Manager;
  • Маркетолог;
  • UX/UI Дизайнер;
  • Front-End разработчик;
  • Back-end разработчик;
  • SEO специалист;
  • QA тестировщик;
Результаты:

  • Уникальный удобный дизайн;
  • Интегрирована система автоматизации ресторана - iiko;
  • Настройка аналитики и анализ каждой продажи;
  • Полная автоматизация импорта всех заказов;
  • Настройка и ведение Google Adwords.
  • Подключена платежная система;
BootstrapGoogle AdsjQueryOpencart