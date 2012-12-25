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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин цель которого изучение покупательского спроса на продукцию из Китая.
Данная продукция оригинальна и не является "клоном", имеет высокую стоимость и надежность.
Интернет-магазин работает на OpenCart имеет шаблонный дизайн.
К оплате принимаются банковские карты, электронная валюта, уличные терминалы, а так же оплата через мобильный телефон.