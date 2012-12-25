http://china-tec.ru

Интернет-магазин цель которого изучение покупательского спроса на продукцию из Китая.

Данная продукция оригинальна и не является "клоном", имеет высокую стоимость и надежность.

Интернет-магазин работает на OpenCart имеет шаблонный дизайн.

К оплате принимаются банковские карты, электронная валюта, уличные терминалы, а так же оплата через мобильный телефон.