Concept Xiaomi

В данной работе был пересмотрен дизайн существующего интернет-магазина от Xiaomi, с точки зрения UX разработаны более компактные и удобные переходы для пользователей, с точки зрения UI был измен интерфейс, каталог товаров, фильтрация, карточка товара и корзина, разработан адаптив под мобильные устройства.