Cправочные материалы для всех

http://spravochnik.co.ua/

Сайт-библиотека посвященный "старым книгам" - справочной и учебной литературе старых выпусков, "твердые" экземпляры которых почти невозможно найти.

На сайте присутствует как литература для свободного скачивания, так и платного, в том числе и услуга заказа посика и сканирования редкой книги.

Функционал: электронный магазин с он-лайн оплатой.

Дизайн: http://www.weblancer.net/users/doomsday/