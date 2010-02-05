Cправочные материалы для всех

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Добавлена251 просмотр
14 лет назад
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Сайт-библиотека посвященный "старым книгам" - справочной и учебной литературе старых выпусков, "твердые" экземпляры которых почти невозможно найти.
На сайте присутствует как литература для свободного скачивания, так и платного, в том числе и услуга заказа посика и сканирования редкой книги.
Функционал: электронный магазин с он-лайн оплатой.