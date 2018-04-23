Desano - Интернет-магазин подарков

Создание интернет-магазина подарков и дизайнерских вещей Desano. Интернет-магазин разрабатывался с нуля, без сторонних систем управления контентом. Индивидуальный и уникальный дизайн, до мелочей продуманный интерфейс делает данный магазин на порядок выше конкурентов. Цель магазина - создать площадку, где любой желающий может найти подарок для близких и друзей. На Desano предоставлен широкий ассортимент из более 3000 наименований и 37 категорий на момент разработки.Подробнее в портфолио