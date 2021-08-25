Дизайн интернет-магазина аксессуаров и бижутерии
Добавлена19 просмотров
2 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Разработать сайт для магазина аксессуаров и бижутерии в стиле минимализма.
Цель:
-Помочь человеку узнать о магазине
-Помочь человеку узнать о товаре
-Помочь человеку узнать стоимость товара
-Помочь человеку узнать о способах доставки
-Помочь человеку узнать о способах оплаты
-Помочь человеку оплатить товар онлайн
-Помочь человеку узнать сроки доставки
Сделано:
Разработаны основные и дополнительные страницы
-Проработаны карточка товара и фильтрация в каталоге
-Проработана карточка товара с подробной информацией о товаре и похожими товарами
-Проработана корзина
-Проработана страница доставки и оплаты
-Проработана страница 404