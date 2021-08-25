Дизайн интернет-магазина аксессуаров и бижутерии

Задача:

Разработать сайт для магазина аксессуаров и бижутерии в стиле минимализма.

Цель:

-Помочь человеку узнать о магазине

-Помочь человеку узнать о товаре

-Помочь человеку узнать стоимость товара

-Помочь человеку узнать о способах доставки

-Помочь человеку узнать о способах оплаты

-Помочь человеку оплатить товар онлайн

-Помочь человеку узнать сроки доставки

Сделано:

Разработаны основные и дополнительные страницы

-Проработаны карточка товара и фильтрация в каталоге

-Проработана карточка товара с подробной информацией о товаре и похожими товарами

-Проработана корзина

-Проработана страница доставки и оплаты

-Проработана страница 404