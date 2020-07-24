Дизайнер со стажем

Доброго времени суток!
Я занимаюсь созданием,начиная от простых логотипов и заканчивая лэндингами, корпоративными сайтами и интернет-магазинами.
И заинтересован в выполнении Вашего заказа.
Опыт работы 11 лет.
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1. Получение ТЗ
2. Прототип сайта
3. Дизайн сайта
4. Адаптация сайта под мобильную версию
5. Верстка
6. Программирование
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ ИМЕННО СО МНОЙ:
- Я ответственный, пунктуальный
- Всегда на связи
- Имею большую квалификацию и большую
клиентскую базу
- Доведу вас до крутого результата
Примеры работ:
У Вас уже есть подробное ТЗ?
Искренне надеюсь на Ваш ответ!