Доработка интернет-магазина на Prestashop

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- установка/доработка шаблона;
- установка/доработка модулей;
- установка/доработка плагинов;
- доработка логики сайта;
- доработка внешнего вида;
- SEO оптимизация;
- другая мелкая доработка;
+глобальная переработка темы, доработка функционала, настройка адаптивности под моб. устройства, установка и настройка модулей, доработка и правка функционала.