Доработка интернет-магазина на Prestashop

- установка/доработка шаблона;

- установка/доработка модулей;

- установка/доработка плагинов;

- доработка логики сайта;

- доработка внешнего вида;

- SEO оптимизация;

- другая мелкая доработка;

+глобальная переработка темы, доработка функционала, настройка адаптивности под моб. устройства, установка и настройка модулей, доработка и правка функционала.