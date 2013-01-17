Доработка WP e-Commerce (модуля интернет магазина)
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Работа велась по проекту http://www.weblancer.net/projects/455673.html. В проекте прикреплено ТЗ. В рамках ТЗ было решено несколько задач по администрированию и программированию Word Press. В основном работа велась со следующими модулями
- WP e-Commerce (модуль интернет-магазина для Word Press). Установка, настройка, переопределение стандартного представления каталога. Стандартный вид перепрограммирован таким образом чтобы:
1) отображать древовидный каталог на левой панели
2) отслеживать текущее положение пользователя в каталоге путем подсветки текущего пункта меню
3) скрывать категории, которые не содержат активных товаров
4) отображать на главной странице каталога основные категории и подкатегории первого уровня
5) отображать на странице каталога подкатегории для выделенной категории
6) отображать список товаров только для категорий самого нижнего уровня
- WP e-Commerce Related Products (модуль вывода похожих товаров для WP e-Commerce). Установка и настройка.
- Wordpress Seo (модуль для поисковой оптимизации). Настройка.
Дополнительно исправлены несколько незначительных ошибок по медиа библиотеке и другим модулям.