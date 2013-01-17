Доработка WP e-Commerce (модуля интернет магазина)

http://torgdecor.com/katalog/

Работа велась по проекту http://www.weblancer.net/projects/455673.html. В проекте прикреплено ТЗ. В рамках ТЗ было решено несколько задач по администрированию и программированию Word Press. В основном работа велась со следующими модулями

- WP e-Commerce (модуль интернет-магазина для Word Press). Установка, настройка, переопределение стандартного представления каталога. Стандартный вид перепрограммирован таким образом чтобы:

1) отображать древовидный каталог на левой панели

2) отслеживать текущее положение пользователя в каталоге путем подсветки текущего пункта меню

3) скрывать категории, которые не содержат активных товаров

4) отображать на главной странице каталога основные категории и подкатегории первого уровня

5) отображать на странице каталога подкатегории для выделенной категории

6) отображать список товаров только для категорий самого нижнего уровня

- WP e-Commerce Related Products (модуль вывода похожих товаров для WP e-Commerce). Установка и настройка.

- Wordpress Seo (модуль для поисковой оптимизации). Настройка.

Дополнительно исправлены несколько незначительных ошибок по медиа библиотеке и другим модулям.