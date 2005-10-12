EzyParts - автозапчасти для авто-мастерских.
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Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
? Ссылка на сайт - https://ezyparts.vercel.app/
EzyParts представляет решение для авто-мастерских, позволяющее легко заказывать запчасти онлайн.
Стек технологий:
- React
- Html, css
- JavaScript
- usecart.js
- Адаптивная верстка
- Git
- Telebot