EzyParts - автозапчасти для авто-мастерских.

Интернет-магазины
Добавлена
3 месяца назад
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? Ссылка на сайт - https://ezyparts.vercel.app/



EzyParts представляет решение для авто-мастерских, позволяющее легко заказывать запчасти онлайн.

Стек технологий:

- React

- Html, css

- JavaScript

- usecart.js

- Адаптивная верстка

- Git

- Telebot