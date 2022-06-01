Фабрика-Ателье DELAVEGA (delavega.ua)

Перенес проекты в левый верхний угол шапки (слово мультиязычно и переводится на разные языки сайта). Создал отдельную страницу отзывов покупателей о товарах, при это кастомизировал соответствующий модуль новым функционалом и сверстал макет страницы. Доработал логику и функциональную составляющую проектов, добавил основную страницу проектов с новыми настройками + добавил рубрики проектов и отдельные страницы проектов с дополнительной информацией о них + сверстал все необходимые страницы по предоставленным макетам дизайна.