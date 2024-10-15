Frontend и WebUI для интернет-магазина "Safari" из Figma (e-Commerce)

Задание было перенести макет интернет-магазина из Figma в жизнь, реализовать функционал корзины и личного кабинета, а также систему фильтрации товаров. Особое внимание уделить UX и кроссбраузерной совместимости. Как Frontend-разработчик, я выполнил проект от верстки до реализации всех функциональных элементов с методологией BEM для организации чистого и поддерживаемого кода. JavaScript использовался для интерактивности и реализации функционала, включая плавную прокрутку, анимации, кастамизированные элементы select и checkbox. Для сборки проекта и автоматизации задач использовал Webpack и Gulp. Для улучшения производительности и оптимизации изображений был применен функционал Lazy loading. Реализован функционал фильтрации товаров по категории, размеру и цене. Спойлеры для улучшения UX. Были созданы страницы личного кабинета и корзины с возможностью управления товарами.

Результаты: Создан удобный, отзывчивый интернет-магазин (e-Commerce) с чистым и структурированным кодом, который предоставляет пользователям интуитивный интерфейс для покупок и управления заказами, поддерживая современные стандарты веб-разработки.