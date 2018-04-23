GoCar - Интернет-магазин пленки для авто

Разработка интернет магазина пленок для авто под ключ. GoCar - является одним из лидирующих тюнинг ателье в Украине. В ассортименте свыше 500 разновидностей пленок для автомобилей. GoCar работает с 2012 года, предоставляя услуги не просто по продаже пленок, но и по оклейке, тюнингу и прочих услуг присущих тюнинг центру. Основным требованием к разработке было - создать удобный интернет магазин, которым будут пользоваться как обычные клиенты ателье, так и дилеры и скупщики. Личный кабинет имеет разные уровни доступа, что позволяет предоставлять индивидуальные настройки для дилеров и агентов. Проект максимально автоматизирован, что позволяет создавать различные триггеры, рассылки, проводить плановые маркетинговые операции, без вмешательства сотрудников компании. Подробнее >