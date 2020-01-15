Hafele Россия - hafeleshop.ru

Российское представительство компании (ООО «Хефеле Рус») обратилось к нам за разработкой интернет-магазина на базе своей самописной системы 1С.

Создание интернет-магазина «HAFELE» потребовало серьезного участия программистов для разработки индивидуальных модулей.

Наши специалисты создали алгоритм для корректного обмена данными между сайтом и нетиповой системой 1С, предоставленной заказчиком. Он отвечает за выгрузку каталога товаров, синхронизацию цен и остатков.

Был доработан стандартный калькулятор расчета доставки, согласно пожеланиям заказчика: CRM интегрирована со службой доставки SPSR.

«HAFELE» славится своим обширным ассортиментом. Чтобы каталог товаров был комфортным в использовании, на сайте реализован умный фильтр. Он позволяет сужать и расширять набор отображаемых продуктов в зависимости от индивидуальных параметров товаров.

Разработан модуль быстрого заказа по артикулу товара.

В интернет-магазине, чтобы предложить сопутствующие аксессуары к товару, внедрена маркетинговая опция «С этим товаром покупают». Кроме этого, на сайте реализован компонент «Похожие товары», которые привлекает внимание пользователя к аналогичным продуктам и подробнее знакомит с ассортиментом интернет-магазина.

Созданный интернет-магазин – удобный инструмент выбора и заказа товаров, благодаря понятному интерфейсу и богатому функционалу. Разработанные и внедренные модули делают комфортным процесс администрирования сайта и работу с базой данных.