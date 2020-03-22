Hamkore Brookesia online shop

Добавлена
4 года назад
175 просмотров
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Перейти на сайт – hamcore.ru 

Полный кейсhttps://www.behance.net/gallery/83462757/Hamkore-Brookesia-shop

Клиент:

Компания Hamcore, является производителем принтеров обширного назначение, предназначенных как для индивидуального использования так и для использования предприятиями в целях коммерции

Был сделан:

Интернет-магазин для принтеров нового поколения.