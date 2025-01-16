Инфографика

Здравствуйте! Меня зовут Ирина , я – дизайнер инфографики. Работаю качественно и быстро. Готовые карточки товара будут готовы уже на следующий день. От Вас потребуется совсем немного информации. Если актуально ли вам мое предложение?

ПРАЙС:Стоимость одного фото с инфографикой — 300₽.В эту стоимость входит: отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и ваши правки. Последующие карточки для этого артикула – 250₽. Если нужно только 1 карточка без последующих - 400₽. Работа будет готова в течение 1-2 дней. Для работы от вас потребуется фотографии и ТЗ.