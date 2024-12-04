Инфографика для маркетплейсов

Привет! Меня зовут Валентина

Я занимаюсь инфографикой.

* создание карточек для маркетплэйсов

* фото-иконки для сот.сетей

* обработка фотографий

* презентации

• логотипы

• оформление объявлений

• визитки

И многое другое в сфере инфографики

Помогу создать продающие картинки товаров, которые выделят вас среди конкурентов и увеличат продажи.

Выгода работы со мной

* Аудит вашего товара БЕСПЛАТНО

* Нет фото? Найду самостоятельно

* Нет ТЗ? Помогу составить БРИФ

* Выполняю работу в короткие сроки (правки БЕСПЛАТНО)

* Отредактирую качество исходных фото

Индивидуальный подход к каждой работе, цена от 200 руб в зависимост от сложности работы и желаемого результата.

*2-3 образца макета входит в стоимость. Пишите, буду рада быть вам полезной.

Правильный выбор ниши и формирование карточки - неотъемлемая часть и залог высоких продаж!