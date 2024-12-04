Инфографика для маркетплейсов

Привет! Меня зовут Валентина
Я занимаюсь инфографикой.
* создание карточек для маркетплэйсов
* фото-иконки для сот.сетей
* обработка фотографий
* презентации
• логотипы
• оформление объявлений
• визитки
И многое другое в сфере инфографики
Помогу создать продающие картинки товаров, которые выделят вас среди конкурентов и увеличат продажи.
Выгода работы со мной
* Аудит вашего товара БЕСПЛАТНО
* Нет фото? Найду самостоятельно
* Нет ТЗ? Помогу составить БРИФ
* Выполняю работу в короткие сроки (правки БЕСПЛАТНО)
* Отредактирую качество исходных фото
Индивидуальный подход к каждой работе, цена от 200 руб в зависимост от сложности работы и желаемого результата.
*2-3 образца макета входит в стоимость. Пишите, буду рада быть вам полезной.
Правильный выбор ниши и формирование карточки - неотъемлемая часть и залог высоких продаж!