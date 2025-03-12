Инфографика для маркетплейсов

Меня зовут Виктория

Я графический дизайнер! Сотворю яркие, оригинальные и продающие карточки для маркетплейсов💸



📱О моей работе:



1.Выполняю заказ от 1 до 3 дней, в зависимости от количества слайдов и сложности работы, а также моей загруженности.

2.К работе подхожу с полной самоотдачей, ответственностью и любовью к своему делу, выполняю поставленные задачи в срок. Вы получите тот результат, за которым пришли!





☑️Для оформления заказа от Вас необходимо:



⚪️Фотографии товара в хорошем качестве (в формате PNG или JPG).

⚪️Основные характеристики и преимущества товара, на которые нужно сделать акцент.

⚪️Ваши пожелания по оформлению (стиль, цвет, шрифт), можно примеры понравившихся карточек.



💸 Актуальный ПРАЙС:



Главный слайд -

200 RUB🇷🇺



Второй и последующие -

100 RUB🇷🇺



❗Внесение правок до 3-х раз бесплатно.



💵 РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%



Буду рада сотрудничеству!



https://t.me/Vika07032000