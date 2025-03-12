Инфографика для маркетплейсов

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2 месяца назад
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Меня зовут Виктория
Я графический дизайнер! Сотворю яркие, оригинальные и продающие карточки для маркетплейсов💸

📱О моей работе:

1.Выполняю заказ от 1 до 3 дней, в зависимости от количества слайдов и сложности работы, а также моей загруженности.
2.К работе подхожу с полной самоотдачей, ответственностью и любовью к своему делу, выполняю поставленные задачи в срок. Вы получите тот результат, за которым пришли!


☑️Для оформления заказа от Вас необходимо:

⚪️Фотографии товара в хорошем качестве (в формате PNG или JPG).
⚪️Основные характеристики и преимущества товара, на которые нужно сделать акцент.
⚪️Ваши пожелания по оформлению (стиль, цвет, шрифт), можно примеры понравившихся карточек.

💸 Актуальный ПРАЙС:

Главный слайд -
200 RUB🇷🇺

Второй и последующие -
100 RUB🇷🇺

❗Внесение правок до 3-х раз бесплатно.

💵 РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%

Буду рада сотрудничеству!

https://t.me/Vika07032000