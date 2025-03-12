Инфографика для маркетплейсов

Меня зовут Виктория
Я графический дизайнер! Сотворю яркие, оригинальные и продающие карточки для маркетплейсов💸
📱О моей работе:
1.Выполняю заказ от 1 до 3 дней, в зависимости от количества слайдов и сложности работы, а также моей загруженности.
2.К работе подхожу с полной самоотдачей, ответственностью и любовью к своему делу, выполняю поставленные задачи в срок. Вы получите тот результат, за которым пришли!
☑️Для оформления заказа от Вас необходимо:
⚪️Фотографии товара в хорошем качестве (в формате PNG или JPG).
⚪️Основные характеристики и преимущества товара, на которые нужно сделать акцент.
⚪️Ваши пожелания по оформлению (стиль, цвет, шрифт), можно примеры понравившихся карточек.
💸 Актуальный ПРАЙС:
Главный слайд -
200 RUB🇷🇺
Второй и последующие -
100 RUB🇷🇺
❗Внесение правок до 3-х раз бесплатно.
💵 РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%
Буду рада сотрудничеству!
https://t.me/Vika07032000