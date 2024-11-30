Инфографика и дизайн карточки товара для маркетплейсов

Инфографика — это передача информации в графическом виде. Простыми словами ее можно описать как набор картинок и других элементов, который складывается в определенную историю, инструкцию.

КАКИЕ УСЛУГИ Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ?

- проанализирую конкурентов, разберу их карточки и работы и создам для вас идеальный вариант, который будет включать в себя все самое лучшее из них

- сделаю карточку товара по точному ТЗ или если у вас его нет, сделаю на собственный вкус

- сделаю все в кротчайшие сроки. ( за 1 рабочий день могу сделать от 1 до 6 карточек товара)

- сделаю красивую, а самое главное продающую инфографику для ваших товаров

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ИНФОГРАФИКА?

- для повышения охватов и узнаваемости бренда

- для повышения продаж

- для запоминания и создания фирменного стиля

показать внутреннее Я бренда

обязательно обращайтесь ко мне и я проконсультирую вас по всем нужным вопросам, мы разберем ваш бизнес, придумаем концепт и сделаем по настоящему индивидуальный, отражающий именно вас дизайн! буду рад вашим заказам!