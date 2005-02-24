Инфографика карточек товаров в wildberries/ozon

Приветствую👋
Давайте познакомимся поближе и вы поймёте подходят ли мои услуги для вашего бизнеса.
Меня зовут Анастасия, я начинающий специалист по инфографике.
Что такое инфографика и как она Вам поможет.
Инфографика: Визуализация данных как искусство убеждения.
Эффективная инфографика – это не просто набор графиков и цифр, это тщательно продуманная визуальная история. Она начинается с четкой цели и определения целевой аудитории. Затем происходит отбор релевантных данных и их структурирование в логическую последовательность.
Я работаю на платформе Canva. Ознакомтесь с моими работа и возможно именно я вам смогу помочь.