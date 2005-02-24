Инфографика карточек товаров в wildberries/ozon

Приветствую👋

Давайте познакомимся поближе и вы поймёте подходят ли мои услуги для вашего бизнеса.

Меня зовут Анастасия, я начинающий специалист по инфографике.

Что такое инфографика и как она Вам поможет.

Инфографика: Визуализация данных как искусство убеждения.

Эффективная инфографика – это не просто набор графиков и цифр, это тщательно продуманная визуальная история. Она начинается с четкой цели и определения целевой аудитории. Затем происходит отбор релевантных данных и их структурирование в логическую последовательность.

Я работаю на платформе Canva. Ознакомтесь с моими работа и возможно именно я вам смогу помочь.