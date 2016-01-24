Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://github.com/sunndeath/cooltech http://promogroup.esy.es/ (интернет-магазин)
- вёрстка из psd с применением jade, sass, БЭМ-нэйминга;
- создание спрайтов и прочих мелких декоративных элементов автоматизированно, при помощи gulp;
- самостоятельное написание js-модулей для кроссбраузерности и реализации базовых элементов - аккордеон, слайдер, etc.