Интернет-магазин

Добавлена
8 лет назад
344 просмотра
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https://github.com/sunndeath/cooltech http://promogroup.esy.es/ (интернет-магазин)

- вёрстка из psd с применением jade, sass, БЭМ-нэйминга;

- создание спрайтов и прочих мелких декоративных элементов автоматизированно, при помощи gulp;

- самостоятельное написание js-модулей для кроссбраузерности и реализации базовых элементов - аккордеон, слайдер, etc.