http://wp.konstantaa.ru/

Интернет магазин! Верстка и интеграция на wordpress! Дизайн предоставлен дизайнером, согласован со мной, все элементы проработаны! Сверcтан по методологии бэм, на препроцессоре scss и сборщике gulp. Форма открывается по нажатию на иконку телефона, данные с формы отправляются на почту. Весь функционал магазина сделан в wordpress на плагине woocommerce. Весь контент на сайте можно менять самому не залезая в код, это реализовано через плагин redux.

Все сделано для удобства работы клиента через админ панель!