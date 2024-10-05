Интернет магазин

Этот полнофункциональный сайт электронной коммерции был разработан на WordPress с использованием WooCommerce для местной компании. Сайт включает в себя галереи товаров, учетные записи пользователей, управление заказами и безопасные варианты оплаты.

Сайт был разработан с учетом требований мобильных устройств, что обеспечивает оптимизацию для мобильных покупателей. Кроме того, панель администратора позволяет клиенту легко управлять товарами, отслеживать заказы и обрабатывать запросы клиентов. Для обеспечения быстрой загрузки и высокого рейтинга в поисковых системах были реализованы SEO-улучшения и оптимизация производительности.