Интернет–магазин

Интернет-магазины
Добавлена
14 лет назад
228 просмотров
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http://asd.dn.ua

Интернет магазин канцелярских товаров. Интеграция с 1С.

Принимал участие в разработке:

  • Создание структуры сайта.
  • Интеграция с дизайном.
  • Настройка и администрирование CMS.
  • Кастомизация шаблонов.
  • Кастомизация комопнентов.
CMS 1C Bitrix