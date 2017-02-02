Интернет-магазин аксессуаров

Добавлена
7 лет назад
162 просмотра
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https://vsedoladu.com.ua/

Интернет-магазин аксессуаров для женщин, мужчин, детей, дома, автомобиля и отдыха. 

Сайт содержит такое: 

- интернет магазин; 

- блог; 

- административную часть; 

- фильтры; 

- сортировки; 

- регистрацию/авторизацию, личный кабинет; 

- разделы, категории, подкатегории; 

- подписку на рассылку и возможность рассылки писем из админки; 

- управление всем содержимым сайта из админки.