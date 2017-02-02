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Интернет-магазин аксессуаров для женщин, мужчин, детей, дома, автомобиля и отдыха.
Сайт содержит такое:
- интернет магазин;
- блог;
- административную часть;
- фильтры;
- сортировки;
- регистрацию/авторизацию, личный кабинет;
- разделы, категории, подкатегории;
- подписку на рассылку и возможность рассылки писем из админки;
- управление всем содержимым сайта из админки.