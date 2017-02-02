https://vsedoladu.com.ua/

Интернет-магазин аксессуаров для женщин, мужчин, детей, дома, автомобиля и отдыха.

Сайт содержит такое:

- интернет магазин;

- блог;

- административную часть;

- фильтры;

- сортировки;

- регистрацию/авторизацию, личный кабинет;

- разделы, категории, подкатегории;

- подписку на рассылку и возможность рассылки писем из админки;

- управление всем содержимым сайта из админки.