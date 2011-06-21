Интернет-магазин автомасел

http://lubrication.com.ua

Что сделано:

1. Индивидуальный дизайн в цветовой схеме и стиле указанном заказчиком.

2. Верстка, настройка движка Joomla+Virtuemart

3. Функционал: выпадающее меню без перезагрузки страницы, упрощенная регистрация и оформление заказа, модифицирована карточка товара, внесены модификации в стандартный функционал движка.