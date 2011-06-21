Интернет-магазин автомасел
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Добавлена215 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что сделано:
1. Индивидуальный дизайн в цветовой схеме и стиле указанном заказчиком.
2. Верстка, настройка движка Joomla+Virtuemart
3. Функционал: выпадающее меню без перезагрузки страницы, упрощенная регистрация и оформление заказа, модифицирована карточка товара, внесены модификации в стандартный функционал движка.