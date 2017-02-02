Интернет-магазин автозапчастей

Добавлена
7 лет назад
155 просмотров
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http://martlet-auto.com.ua

Интернет-магазин автозапчастей. Сайт содержит: 

- многоуровневые категории (марка, модель, тип запчасти, запчасть, товар); 

- каталог товаров; 

- корзина; 

- поиск по товарам; 

- регистрация и авторизация; 

- блог; 

- онлайн оплата; 

- адаптивная верстка; 

- многофункциональная самописная админ-панель.