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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин автозапчастей. Сайт содержит:
- многоуровневые категории (марка, модель, тип запчасти, запчасть, товар);
- каталог товаров;
- корзина;
- поиск по товарам;
- регистрация и авторизация;
- блог;
- онлайн оплата;
- адаптивная верстка;
- многофункциональная самописная админ-панель.