http://tehnobyt.dn.ua

Интернет магазин бытовой техники - «ТехноБыт», коллектив которой работает на рынке бытовой техники более 10 лет. Интеграция с 1С. Принимал участие в разработке:

Создание структуры сайта.

Интеграция с дизайном.

Настройка и администрирование CMS.

Кастомизация шаблонов.

CMS 1c Bitrix