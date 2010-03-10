Интернет магазин бытовой техники - «ТехноБыт»
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Добавлена649 просмотров
14 лет назад
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Интернет магазин бытовой техники - «ТехноБыт», коллектив которой работает на рынке бытовой техники более 10 лет. Интеграция с 1С. Принимал участие в разработке:
- Создание структуры сайта.
- Интеграция с дизайном.
- Настройка и администрирование CMS.
- Кастомизация шаблонов.