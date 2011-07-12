Интернет- магазин брендовой одежды
Интернет-магазины
Добавлена184 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
-Разработана и реализована дизайн концепция
-Валидная верстка
-Формирования накладной при заказе товара
-Разделение посетителей сайта на оптовые и розничные с ручной модерацией
-Расширенное меню обработки заказов
-Модуль рассылки сообщений клиентам