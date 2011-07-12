Интернет- магазин брендовой одежды

Интернет-магазины
Добавлена
12 лет назад
184 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://kapkan-shop.com.ua/

-Разработана и реализована дизайн концепция

-Валидная верстка

-Формирования накладной при заказе товара

-Разделение посетителей сайта на оптовые и розничные с ручной модерацией

-Расширенное меню обработки заказов

-Модуль рассылки сообщений клиентам