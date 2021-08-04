Интернет-магазин детской одежды

На шапку решили определить логотип названия магазина - "Джинсики", в меню включили такие

разделы, как Одежда для девочек, Одежда для мальчиков, ДЖИНСБЛОГ, Акции,

О магазине и Контакты. Естественно корзину, поиск, мессенджеры и

избранное. Сам фон всей главной страницы мы решили сделать из джинсового

материала. Второй блок - это товары, на которые нужно сделать акцент - новинки и акции. Фон - джинсовый материал, а на

карточках также разместили логотип магазина. Цвета кнопок сделали под цвет

магазина - оранжевыми. Третий блок посвятили, именно ПОСВЯТИЛИ, самому святому - Джинсикам, т.е. магазину, указав на те

моменты, которые подчеркивают удобство, преимущества покупок в Джинсиках, а

именно ассортименту, доставке, проверке товаров и информации о

поставщиках. Фон оставили темно-синим. И самое главное - название главной

страницы - Стильные смолоду, модные не по годам. Четвертый блок, акцентирован на детской джинсовой моде 2021 отдельно для девочек, мальчиков и малышей. Тему

блока можно менять, На карточках автоматически идет логотип магазина. Фон тот

же - джинсовый материал. Пятый блок отвечает также сам за себя, решили так и назвать - Последнее из ДжинсБлога. Сюда буду

попадать интересные статьи, написанные на тему сайта. Фон тот же самый –

джинсовый И, наконец последний блок - подвал, в котором указали все условия - доставки, оплаты и возврата, а также популярные категории, мессенджеры и

логотип компании с номером телефона и электронной почтой. Сайт сделан великолепно, клиент осталась очень довольной. Провели контекстную рекламную кампанию через Яндекс, обучили клиента пополнять товаром сайт,

производить мелкие изменения.