Интернет магазин детской одежды BabyStores.com.ua

Сайт - babystores.com.ua

Интернет магазин детской одежды из США - BabyStores.com.ua предлагает модную и брендовую одежду американских брендов Carter's, OshKosh, Old Navy, GAP, Children Place, Disney и других брендов.

Магазин работает с доставкой по всей Украине.

Движок сайта - opencart 1.5.4 с существенными доработками и дополнениями.

Основные доработки: многофункциональное меню, презентация товаров на главной, современный футер, быстрый просмотр товара, выбор уровня скидки, быстрый заказ, смс информирование, мобильная верстка сайта.

Была проведена существенная доработка SEO, кеширование (в том числе Memcached) и работа с базой данных.

Категории товаров насчитывают более 5000 товаров.

Осуществляю полную техническую поддержку Интернет магазина, в том числе администрирование и настройка выделенного сервера (хостинг).