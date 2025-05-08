Интернет магазин для компании "Авто Тех Центр ЗАЩИТА"

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4 дня назад
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🛠️ Стек технологий: WordPress + WooCommerce, Gulp, Sass, Vanilla JS

Разработал полноценный сайт для компании, специализирующейся на антикоррозийной обработке автомобилей. Проект включает адаптивную верстку, современный дизайн и функциональный каталог товаров, реализованный через WooCommerce.

Что сделано:

  • Кастомная адаптивная верстка на Gulp + Sass + Vanilla JS

  • Интеграция и настройка WooCommerce под нужды клиента

  • Подключение и настройка форм обратной связи

  • Оптимизация производительности и SEO-базовая настройка

  • Установка SSL, настройка хостинга, защита от спама

Проект выполнен под ключ — от прототипа до запуска на хостинге.

Ссылка на проект: https://antikor-service.ru/