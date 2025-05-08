Интернет магазин для компании "Авто Тех Центр ЗАЩИТА"
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4 дня назад
🛠️ Стек технологий: WordPress + WooCommerce, Gulp, Sass, Vanilla JS
Разработал полноценный сайт для компании, специализирующейся на антикоррозийной обработке автомобилей. Проект включает адаптивную верстку, современный дизайн и функциональный каталог товаров, реализованный через WooCommerce.
Что сделано:
Кастомная адаптивная верстка на Gulp + Sass + Vanilla JS
Интеграция и настройка WooCommerce под нужды клиента
Подключение и настройка форм обратной связи
Оптимизация производительности и SEO-базовая настройка
Установка SSL, настройка хостинга, защита от спама
Проект выполнен под ключ — от прототипа до запуска на хостинге.
Ссылка на проект: https://antikor-service.ru/