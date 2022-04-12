Интернет-магазин домашнего текстиля

О проекте

Задача:

Создать современный и удобный дизайн для интернет-магазина постельного белья в минималистическом стиле. Подобрать цветовую гамму и шрифты, которые подойдут для целевой аудитории - женщин, которые создают комфорт и уют в своём доме

Результат:

Проанализированно поведения пользователя на сайте и на основании этого создана стуктура сайта, которая приведёт клиента к целевому действию. Подобрана приятная цветовая палитра и хорошо читаемые шрифты. Все макеты хорошо адаптируются на всех девайсах, что позволит делать заказы с любого устройства.