Интернет-магазин электроники

http://maasneva.ru/

Maas | Neva Electroincs – это региональный бренд, с традиционно низкими ценами, более 10 лет успешно объединяющий сеть магазинов электроники и компьютерной техники. Магазин имеет современный интернет-интерфейс, чтобы совершение покупок через Интернет стало не только дешево, но удобно и приятно.