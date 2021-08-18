Интернет-магазин «Геокосмед» (1С Битрикс)

ТРИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ГЕОКОСМЕД»ГЕОКОСМЕД – КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ ВОЛОС СО СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ, ИСТОРИЕЙ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ В РОССИИ!

Она была основана в 1999 году на базе консультативного центра поликлиники МИД РФ группой увлеченных талантливых врачей и менеджеров, которые смогли внедрить в России достижения давно существующих западных школ трихологии, самой известной и старейшей из которых является британская. На тот момент трихология как наука существовала лишь как раздел дерматовенерологии, специалистов никто не готовил. Специализированные услуги по лечению волос и кожи головы никто не оказывал. Поэтому пациенты на практике не могли получить квалифицированной помощи и не представляли, куда следует обратиться.