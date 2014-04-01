Интернет-магазин HM Store

В студии iStar Design Bureau разработали дизайн и структуру интернет-магазина мебели и аксессуаров для дома. Сайт компании «HM Store» получился минималистичной в деталях и максимально наполненной функционально.Быстро сориентироваться в многообразии предлагаемых товаров помогают удобные фильтры и сортировки. Информация на странице товара разбита на логические группы и вкладки. Быстрый поиск по сайту позволяет сократить время нахождения необходимого товара.

http://hmstore.com.ua