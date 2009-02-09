Интернет-магазин компрессорного оборудования
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Добавлена147 просмотров
15 лет назад
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Построен на мощном бесплатном движке Opencart. В работу входило создание: дизайна, верстка, оптимизация движка, написание дополнительных модулей, оптимизация структуры базы данных, интеграция с Яндекс-маркет и Прайс.ру.