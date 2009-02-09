Интернет-магазин компрессорного оборудования

Интернет-магазины
Добавлена
15 лет назад
147 просмотров
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http://air-compressors.su/

Построен на мощном бесплатном движке Opencart. В работу входило создание: дизайна, верстка, оптимизация движка, написание дополнительных модулей, оптимизация структуры базы данных, интеграция с Яндекс-маркет и Прайс.ру.