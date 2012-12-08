Интернет-магазин компрессоров и др. оборудования
Добавлена127 просмотров
11 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2012 г.
CMS Joomla
- Компонент каталога Joomshopping.
- Вывод категорий каталога раскрывающимся меню типа "аккордеон".
- Упрощённая форма заказа товара без регистрации - всплывающее окно при нажатии кнопки "Заказать", заполнение минимума полей.
- Слайд-шоу, выводящий выбранные товары со ссылками на них.
- Стандартный поиск по фразам плюс Расширенный поиск по категориям и необходимым характеристикам товара.
- Увеличение изображений по клику.
- Форма обратной связи.