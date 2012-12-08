Интернет-магазин компрессоров и др. оборудования

http://regionfox.ru

2012 г.

CMS Joomla

- Компонент каталога Joomshopping.

- Вывод категорий каталога раскрывающимся меню типа "аккордеон".

- Упрощённая форма заказа товара без регистрации - всплывающее окно при нажатии кнопки "Заказать", заполнение минимума полей.

- Слайд-шоу, выводящий выбранные товары со ссылками на них.

- Стандартный поиск по фразам плюс Расширенный поиск по категориям и необходимым характеристикам товара.

- Увеличение изображений по клику.

- Форма обратной связи.