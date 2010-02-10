Интернет-магазин компьютерной техники
Интернет-магазины
Добавлена185 просмотров
14 лет назад
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Редизайн уже существующего магазина + верстка шаблона для osCommerce Vam Edition.
Проект: http://www.weblancer.net/projects/171627.html
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xhtml 1.0, css 2.0, osCommerce Vam Edition, STS 4.0