Интернет-магазин кондиционеров

akvilon-r.com.ua

Дизайн и цветовая гамма выполнены полностью по желанию заказчика.

На сайте реализован обширный каталог с соответсвующими подразделами. Быстрый поиск товара по названию на основе Ajax. Благодаря расширенному фильтру можно произвести поиск товара по следующим критериям: категория, производитель, цена (от__до__). Общая стоимость товаров занесенных в корзину автоматически сумируется и постоянно видна пользователю, что в значительной мере помагает при подсчете финансовых средств. Возможность удалить любой товар из корзины до оформления заказа. Удобная форма заказа.