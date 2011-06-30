Интернет-магазин косметики
Интернет-магазины
Добавлена140 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин парфюмерии и косметики BAYA предоставляет высокий и современный уровень сервиса на всех этапах от консультации до оформления, оплаты и доставки заказа. Ассортимент магазина собран в постоянно обновляемые каталоги. Также на сайте реализована удобная система поиска по широкому спектру параметров, что в условиях обычных магазинов невозможно. Осуществить покупку можно любым удобным способом, в том числе с помощью он-лайн платежей.