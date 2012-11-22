Интернет магазин Красота-ПРО

http://krasota-pro.ru/

Синхронизация с 1С из обычного каталога (1С) в каталог с пакетными предложениями (сайт)

Быстрый просмотр товара

Система подарочных карт (синхронизированная с 1С)

Система комментариев к товаром

Система заявок на товары отсутствующие в продаже

Самописный каталог с системой фильтров и сортировок

Сортировка на основе рейтинга (просмотров, цене, имени, покупаемости)

1C Bitrix Малый бизнес