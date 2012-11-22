Интернет магазин Красота-ПРО

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Синхронизация с 1С из обычного каталога (1С) в каталог с пакетными предложениями (сайт)
Быстрый просмотр товара
Система подарочных карт (синхронизированная с 1С)
Система комментариев к товаром
Система заявок на товары отсутствующие в продаже
Самописный каталог с системой фильтров и сортировок
Сортировка на основе рейтинга (просмотров, цене, имени, покупаемости)
1C Bitrix Малый бизнес