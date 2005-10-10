Интернет-магазин/маркетплейс ILONSI

Интересная идея: А что если автоматизировать взаимоотношения брендов одежды и блогеров? Смысл в том, чтобы бренды создавали заказы на рекламу товаров, а блогеры видели их список в своем личном кабинете. Они размещают товары в своем магазине, делятся ссылкой, и получают процент с продаж. Работа проходила следующим образом: 1) Нарисовали дизайн Начали с логотипа. Мы быстро его утвердили. Далее, определили фирменный стиль, базу стиля и начали рисовать страницы. Получилось стильно и функционально. 2) Разработали Backend сервис Написали кучу кода. Для Backend разработки выбрали следующие технологии: Node.js - как основная платформа Typescript - круто, когда меньше рантайм багов MySQL - классика, не нужно ничего добавлять Nest.js - фреймворк для удобной разработки Google Cloud - облачные технологии для хостинга Активная стадия разработки началась еще до утвержденного дизайн макета и продолжалась 2 месяца. 3) Сделали сайт Мы приступили к верстке сразу после утверждения первых страниц в дизайн-макете. Делали приложение на стеке: Typescript - типы на месте Sass - чтобы было красиво Next.js - SSR для SEO оптимизации React.js - реактивные страницы I18n - перевели на 3 языка Далее же, мы интегрировали фронт и бек с помощью RESTful API. Наш маркетплейс готов! Теперь нужно, чтобы его увидел интернет! Результат: Мы использовали Google Cloud Kubernetes Engine для хостинга наших приложений. Backend и Frontend части поделили разные машины в одном кластере. Настроили DNS, SMTP сервер. Все!

https://workspace.ru/cases/internet-magazin-6/?agency=softnd