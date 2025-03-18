Интернет-магазин мебели "Планета комфорта"

Сайт мебели от торговой компании Планета Комфорта в Донецке. Нами был разработан и создан интернет-магазин организации, где можно удобно найти и купить недорогую и качественную мебель для дома с адресной доставкой и сопутствующими услугами. Также в каталоге магазина есть много разнообразных аксессуаров для обустройства интерьера дома.

Готовый интернет-магазин мебели с полезными инструментами был создан на решении от разработчика - компании Аспро. Заказчик выбрал готовое решение: шаблон Аспро.Максимум с полноценной мультирегиональностью и посадочными страницами в каталоге. Для данного проекта была настроена выгрузка номенклатуры и проведена синхронизация заказов и данных с 1С.

В ассортиментной матрице магазина представлены диваны, кровати, столы, матрасы, шкафы и многое другое.