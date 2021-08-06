Интернет-магазин мебельной фабрики

konstantinsorokin.com/project/callistomebel/

Предприятие Каллисто занимается изготовлением экологически чистой мебели из натуральной древесины. На сегодняшний день Каллисто выпускает детские двухъярусные кровати, широкую линейку фурнитуры для мягкой мебели из натурального дерева (бочки, подлокотники) для крупных мебельных компаний Украины, оригинальные стулья-раскладушки для отдыха.