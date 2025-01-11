Интернет-магазин медицинского оборудования

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4 месяца назад
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Создал дизайн интернет-магазина для компании, специализирующейся на продаже медицинского оборудования и расходных материалов.

Основные задачи:

  • Разработка структуры каталога с удобной навигацией и фильтрацией по категориям оборудования.

  • Дизайн карточек товаров с акцентом на ключевые характеристики и кнопки быстрого заказа.

  • Создание разделов для брендов-производителей и новостей компании.

  • Проектирование главной страницы, отражающей ключевые направления деятельности компании.

  • Реализация адаптивного дизайна для корректной работы сайта на всех устройствах.

Результат:
Функциональный и современный дизайн сайта, который упрощает поиск и заказ медицинского оборудования. Интерфейс ориентирован на удобство пользователей и соответствует тематике бизнеса.