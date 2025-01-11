Интернет-магазин медицинского оборудования

Создал дизайн интернет-магазина для компании, специализирующейся на продаже медицинского оборудования и расходных материалов.

Основные задачи:

Разработка структуры каталога с удобной навигацией и фильтрацией по категориям оборудования.

Дизайн карточек товаров с акцентом на ключевые характеристики и кнопки быстрого заказа.

Создание разделов для брендов-производителей и новостей компании.

Проектирование главной страницы, отражающей ключевые направления деятельности компании.

Реализация адаптивного дизайна для корректной работы сайта на всех устройствах.

Результат:

Функциональный и современный дизайн сайта, который упрощает поиск и заказ медицинского оборудования. Интерфейс ориентирован на удобство пользователей и соответствует тематике бизнеса.