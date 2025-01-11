Интернет-магазин медицинского оборудования

Создал дизайн интернет-магазина для компании, специализирующейся на продаже медицинского оборудования и расходных материалов.
Основные задачи:
Разработка структуры каталога с удобной навигацией и фильтрацией по категориям оборудования.
Дизайн карточек товаров с акцентом на ключевые характеристики и кнопки быстрого заказа.
Создание разделов для брендов-производителей и новостей компании.
Проектирование главной страницы, отражающей ключевые направления деятельности компании.
Реализация адаптивного дизайна для корректной работы сайта на всех устройствах.
Результат:
Функциональный и современный дизайн сайта, который упрощает поиск и заказ медицинского оборудования. Интерфейс ориентирован на удобство пользователей и соответствует тематике бизнеса.