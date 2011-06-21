Интернет-магазин музыкальных инструментов

http://darton.ru/

Создание магазина с количеством товаров, более 20 тысяч.

Импорт прайсов с excel в архиве и поштучно. Заказ товара.

SEO проекта. Продвижение по НЧ, СЧ в яндекс и гугл.

Серверная часть.

Codeigniter 1.7.x, php 5.2.x, mysql

Клиентская часть:

jquery и несколько плагинов.