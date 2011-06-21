Интернет-магазин музыкальных инструментов
Интернет-магазины
Добавлена133 просмотра
13 лет назад
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Создание магазина с количеством товаров, более 20 тысяч.
Импорт прайсов с excel в архиве и поштучно. Заказ товара.
SEO проекта. Продвижение по НЧ, СЧ в яндекс и гугл.
Серверная часть.
Codeigniter 1.7.x, php 5.2.x, mysql
Клиентская часть:
jquery и несколько плагинов.