Интернет-магазин натуральной и лечебной косметики

Интернет-магазины
Добавлена
14 лет назад
344 просмотра
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http://deoshop.ru/

Большой электронный магазин натуральной и лечебной косметики.

Сложный и индивидуальный функционал согласно требованиям заказчика.

Из "общих" опций: отзывы на товары, форум, Яндекс-маркет, система скидок, ранжирования доступа менеджерам и.т.д.

Проект: http://www.weblancer.net/projects/121729.html