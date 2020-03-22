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Интернет-магазин очистителей воздуха
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Добавлена
4 года назад
133 просмотра
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Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CMS: Opencart
Срок исполнения: 21 день
В карточках товара можно выбирать размер и количество вещества в продукте
Адаптивный дизайн
Удобная навигация в карточке товаров
Разработан функционал, позволяющий пользователям загружать свои фотографии и кастомизировать продукт (цвет, размер, изображение) заказывая индивидуальный дизайн
Оптимизирован для мобильных устройств
SEO оптимизирован
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Владимир
Rouqot
Был
месяц назад
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