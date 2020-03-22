Интернет-магазин очистителей воздуха

Добавлена
4 года назад
133 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

  • CMS:  Opencart
  • Срок исполнения: 21 день
  • В карточках товара можно выбирать размер и количество вещества в продукте
  • Адаптивный дизайн
  • Удобная навигация в карточке товаров
  • Разработан функционал, позволяющий пользователям загружать свои фотографии и кастомизировать продукт (цвет, размер, изображение) заказывая индивидуальный дизайн
  • Оптимизирован для мобильных устройств
  • SEO оптимизирован